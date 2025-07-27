Два человека погибли и трое пострадали в лобовом ДТП под Калининградом

На место происшествия выезжали 11 спасателей, которые задействовали три спецмашины. Сотрудникам МЧС удалось вытащить пострадавших из искорёженных машин. Людей с травмами разной степени тяжести передали медикам скорой помощи.
«В результате происшествия погибло два человека, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Для оказания психологической помощи на месте работает психолог МЧС России», — уточнили в региональном управлении.
В деталях смертельного ДТП разбираются автоинспекторы, которым предстоит выяснить, кто стал виновником аварии.
Ранее Life.ru рассказывал об аварии на трассе Симферополь — Евпатория. Там столкнулись 15 автомобилей. В результате два человека получили травмы и были госпитализированы.