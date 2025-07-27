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Авария в Калининградской области унесла жизни двух человек: подробности ЧП

В ДТП под Калининградом погибли два человека, еще трое госпитализированы.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло в Багратионовском районе Калининградской области. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Соответствующими данными поделились в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Известно, что авария произошла вечером 27 июля. Помимо погибших, сообщили о трех пострадавших. Их доставили в больницу.

«По предварительной информации, водитель автомобиля “БМВ” на прямом участке дороги совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “Фольксваген”» — говорится в уведомлении.

Кроме того, крупное ДТП произошло в Башкирии. В аварию попал автобус с туристами. Известно о более чем 20 пострадавших. На месте происшествия работали семь бригад скорой помощи.