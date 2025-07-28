Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил искренние соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическим крушением самолета Ан-24, произошедшим в Амурской области в минувший четверг. Об этом сообщила канцелярия алжирского лидера, подчеркнув, что трагедия вызвала глубокую скорбь у всего алжирского народа.
В официальном заявлении говорится, что Теббун направил Путину послание, в котором отметил свою личную печаль в связи с произошедшим. Он выразил слова поддержки и сочувствия российскому народу, особо подчеркнув солидарность Алжира в этот трудный момент.
«От имени народа и правительства Алжира и от себя лично выражаю вам, дружественному российскому народу и через вас семьям погибших искренние соболезнования», — говорится в письме, опубликованном канцелярией президента Алжира в воскресенье.
Напомним, крушение самолета авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 42 пассажира и 6 членов экипажа, произошло в четверг, 24 июля. Судно направлялось из Благовещенска в Тынду и разбилось в 16 километрах от города прибытия — обломки обнаружили на склоне горы.