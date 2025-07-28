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В Киеве прогремели взрывы

Вечером 27 июля в Киеве были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают СМИ.

Над Киевом слышны взрывы.

Вечером 27 июля в Киеве были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают СМИ.

«В Киеве раздаются звуки взрывов», — говорится в сообщении телеканала «Общественное» в telegram-канале. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил факт взрывов. По его словам, они связаны с работой сил противовоздушной обороны Украины.

Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы на фоне воздушной тревоги, когда российские военные наносили удары по объектам инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских сил. Тогда сообщения о взрывах также подтверждали местные власти и очевидцы.