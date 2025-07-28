В Киеве прогремели взрывы

Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы на фоне воздушной тревоги, когда российские военные наносили удары по объектам инфраструктуры, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских сил. Тогда сообщения о взрывах также подтверждали местные власти и очевидцы.