Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Белоруссии

Место ДТП маршрутного такси в Брестской области. Видео © Telegram / МВД Беларуси.
«47-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes, двигался по маршруту Иваново — Гродно. По предварительной информации, при выполнении обгона мужчина не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где маршрутка опрокинулась», — указано в сообщении МВД.
Семь пассажиров доставлены в Ивановскую районную больницу с сочетанными травмами: черепно-мозговыми повреждениями, переломами, ушибами и рваными ранами. Шесть человек госпитализированы (пятеро — в травматологию, один — в реанимацию), седьмой направлен на амбулаторное лечение. На место оперативно выехали три бригады скорой помощи и следственная группа.
Авария произошла на 465-м км трассы М-10. Медики провели экстренную диагностику с привлечением травматологов, рентгенологов и специалистов УЗИ.
Ранее Life.ru сообщал о случившейся серии крупных аварий на трассе Симферополь — Евпатория. В общей сложности в ДТП попали 15 автомобилей. Сообщалось о двоих пострадавших, которым потребовалась госпитализация.