Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Белоруссии

Семь пассажиров доставлены в Ивановскую районную больницу с сочетанными травмами: черепно-мозговыми повреждениями, переломами, ушибами и рваными ранами. Шесть человек госпитализированы (пятеро — в травматологию, один — в реанимацию), седьмой направлен на амбулаторное лечение. На место оперативно выехали три бригады скорой помощи и следственная группа.