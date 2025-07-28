Симоньян напомнила про Хазарский каганат, который исчез после войны с Древней Русью.
Хазарский каганат исчез с политической карты мира после того, как начал военные действия против Древней Руси. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Им все платили дань. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего. И их знаменитая крепость Саркел потом называлась крепостью Белая Вежа», — рассказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Она также отметила, что в некоторых языках Каспийское море до сих пор называют Хазарским, а в древности этим же названием обозначали и Черное, и Азовское моря. По ее словам, судьба Хазарского каганата служит примером для других государств: те, кто воевал с Россией в разные исторические периоды, всегда терпели поражение.