Симоньян напомнила, чем заканчиваются войны с Россией

«Им все платили дань. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили, Святослав Игоревич, тоже светлая ему память, и все замечательно. И не осталось от них ничего. И их знаменитая крепость Саркел потом называлась крепостью Белая Вежа», — рассказала Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».