Во Франции раскритиковали ЕС за сделку с Трампом

Ранее Евросоюз и США договорились об увеличении европейских инвестиций в американскую экономику на 600 миллиардов долларов сверх прежних обязательств и о закупке энергоносителей на 750 миллиардов долларов. Эти договоренности сопровождались опасениями в Брюсселе из-за возможного повышения тарифов на европейские товары и нестабильности переговорного процесса с участием Дональда Трампа.