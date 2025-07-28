Скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа

Господин Дюбуа часто появлялся в кино — он снялся более чем в 65 фильмах и телепроектах, но чаще играл второстепенные роли. Например, он участвовал в съемках фильмов «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть», «Грусть и красота». Одни из самых известных его работ — «Фанфан-тюльпан» 2003 года, который снял Жерар Кравчик, а также картина «Видок» режиссера Жан-Кристофа Комара 2001 года.