«Ъ»: Российского военного оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за похвалы ВСУ

Отмечается, что при вынесении решения о смягчении наказания суд учел, что обсуждения, которые произошли в сентябре прошлого года, носили личный характер и не оказали влияния на мнение сослуживцев. Также во внимание были приняты смягчающие обстоятельства: признание вины, благодарности по службе и семейные обстоятельства, говорится в публикации.