«Ъ»: Российского военного оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за похвалы ВСУ

Южный окружной военный суд снизил степень наказания российскому прапорщику Сефербегу Гаджиеву, обвиняемого в распространении ложной информации о ходе спецоперации. Об этом написало издание «Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на судебные документы.
— Суд апелляционной инстанции заменил 5,5 года тюрьмы штрафом 2,5 миллиона рублей и восстановил звание, — сказано в статье.
Ранее гарнизонный суд Ростова-на-Дону признал военнослужащего виновным по статье 207.3 УК России «Распространение ложных сведений о ВС РФ с использованием служебного положения».
Отмечается, что при вынесении решения о смягчении наказания суд учел, что обсуждения, которые произошли в сентябре прошлого года, носили личный характер и не оказали влияния на мнение сослуживцев. Также во внимание были приняты смягчающие обстоятельства: признание вины, благодарности по службе и семейные обстоятельства, говорится в публикации.
Студентка третьего курса Московского городского педагогического университета в одном из чатов раскритиковала бойца спецоперации, из-за чего ей придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.