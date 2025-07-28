В Турции задержали семь подозреваемых в поджогах лесов, один хотел сжечь матрас

Министр экологии Мурат Курум сообщил о 104 повреждённых объектах, включая 68 квартир в шести провинциях. Ранее сообщалось, что из-за масштабных лесных пожаров на юге Турции власти были вынуждены эвакуировать свыше 1,3 тысячи человек из провинций Мерсин и Карабюк. Возгорание, начавшееся в восточной части Антальи, быстро распространилось на соседние территории из-за аномально высокой температуры и сильных ветров. В Карабюке, как отмечается, пожар не удается локализовать уже более 70 часов.