В Турции задержали семь подозреваемых в поджогах лесов, один хотел сжечь матрас

«Жандармерия задержала с 22 по 27 июля в связи с лесными пожарами семерых подозреваемых, трое из них арестованы, четверо освобождены под подписку о невыезде», — написал министр в соцсети X.
В Сакарье мужчина устроил пожар, пытаясь сжечь старый матрас, — огонь перекинулся на лес. В Манисе в начале июля арестовали поджигателя, который пытался уничтожить клеща и спалил 12 га леса. В Карабюке пожар не могут потушить пятые сутки.
Министр экологии Мурат Курум сообщил о 104 повреждённых объектах, включая 68 квартир в шести провинциях. Ранее сообщалось, что из-за масштабных лесных пожаров на юге Турции власти были вынуждены эвакуировать свыше 1,3 тысячи человек из провинций Мерсин и Карабюк. Возгорание, начавшееся в восточной части Антальи, быстро распространилось на соседние территории из-за аномально высокой температуры и сильных ветров. В Карабюке, как отмечается, пожар не удается локализовать уже более 70 часов.