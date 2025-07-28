Хуситы выдвинули ультиматум всем судам, идущим в израильские порты

«Йеменские вооруженные силы предупреждают все компании о необходимости прекратить взаимодействие с портами израильского противника, начиная с момента выхода этого заявления. Если нет, то корабли, вне зависимости от пункта назначения, будут атакованы в любом месте, до которого смогут добраться наши ракеты и беспилотники», — заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.