В Германии несколько человек погибли в результате схода поезда с рельсов

На месте также были зафиксированы поваленные деревья, что может свидетельствовать о последствиях непогоды. Представитель федеральной полиции в Штутгарте сообщил, что следственная группа уже направляется к месту аварии. Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль также прибыл на место ЧП.