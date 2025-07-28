В Германии несколько человек погибли в результате схода поезда с рельсов

На юго-востоке федеральной земли Баден-Вюртемберг в воскресенье вечером произошла серьёзная железнодорожная катастрофа, в результате которой, по данным немецкого агентства DPA, погибли несколько человек. Точное число жертв пока не установлено, но известно, что десятки пассажиров получили ранения различной степени тяжести.
Авария произошла на линии 55 регионального поезда компании Deutsche Bahn, в котором находились около ста человек. Состав сошёл с рельсов неподалёку от города Ридлинген — незадолго до этого в регионе прошёл сильный шторм. К месту трагедии были оперативно направлены спасательные службы.
На месте также были зафиксированы поваленные деревья, что может свидетельствовать о последствиях непогоды. Представитель федеральной полиции в Штутгарте сообщил, что следственная группа уже направляется к месту аварии. Министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль также прибыл на место ЧП.
Ранее в Соединённых Штатах сошёл с рельсов поезд с химикатами, говорится в сообщении американской компании-перевозчика Norfolk Southern.