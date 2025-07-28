В Британии задержали пассажира самолета, угрожающего взорвать бомбу из-за Трампа

В Британии задержали пассажира самолета, который угрожал взорвать бомбу прямо на борту воздушного судна. Об инциденте сообщило издание The Sun.
По данным газеты, все произошло из-за ненависти к американскому лидеру Дональду Трампу. Один из пассажиров во время полета удалился в туалет, а выйдя оттуда принялся кричать.
«Один из пассажиров вышел из туалета и начал кричать “Аллаху акбар”, после чего заявил, что у него есть бомба», — рассказали изданию очевидцы.
При этом скандальный пассажир заявлял, что он якобы хочет «отправить сигнал Трампу».
К счастью, дебошира оперативно задержали, при этом никто не пострадал.
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