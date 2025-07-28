Симоньян рассказала, как Украина и Запад пытаются расшатать Россию

«Сейчас Украина и все они… пытаются устроить бунт у нас… Они пытаются… сделать так, чтобы люди, которые… нейтрально относятся к происходящему… расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону», — сказала Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».