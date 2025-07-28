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Симоньян рассказала, как Украина и Запад пытаются расшатать Россию

Украина и западные страны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию внутри России, чтобы спровоцировать волнения среди граждан. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян раскрыла планы Украины и Запада.

Украина и западные страны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию внутри России, чтобы спровоцировать волнения среди граждан. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Сейчас Украина и все они… пытаются устроить бунт у нас… Они пытаются… сделать так, чтобы люди, которые… нейтрально относятся к происходящему… расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону», — сказала Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян объяснила, что организаторы атак рассчитывают на то, что ограничение привычных удобств — например, невозможность вылететь в отпуск — станет для россиян важнее национальных задач и исхода специальной военной операции. По мнению Симоньян, конечная цель таких действий — добиться внутреннего разлада и повторения событий XX века, когда Россия сталкивалась с внутренними потрясениями.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявлял, что Запад проводит целенаправленную информационную кампанию по демонизации России, чтобы подготовить европейское общественное мнение к возможному конфликту. По его словам, западные политики сознательно игнорируют подтасовки со стороны Украины и продолжают поддерживать антироссийскую риторику, несмотря на осведомленность о происходящем.

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