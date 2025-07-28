Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ атаковали Ленобласть 27 июля: что известно о жертвах украинских ударов

Дрозденко: мужчина погиб при пожаре после падения фрагментов БПЛА в Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины совершили атаку на Ленинградскую область. Беспилотники ударили по территории 27 июля. В результате атаки погиб мужчина. Он получил смертельные травмы при пожаре после падения обломков БПЛА. Такими сведениями поделился в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он уточнил, что атака ВСУ проведена при помощи 51 беспилотника. Удары удалось отразить. Александр Дрозденко подчеркнул, что атака была нацелена на промышленные и военные объекты Ленинградской области.

Губернатор добавил, что в отражении ударов БПЛА участвовали средства противовоздушной обороны, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы. Он поблагодарил военных за труд и защиту неба.

«На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь», — говорится в сообщении.

Помимо прочего, в ночь на 26 июля украинские дроны атаковали Ростовскую область. В результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе погибли двое жителей. Инцидент, по имеющимся данным, произошел на трассе Зимовники-Ремонтное-Элиста. После атаки беспилотника полностью сгорел автомобиль. В машине находились два человека. Они погибли на месте. Среди погибших числятся челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев и его двоюродный брат.

Кроме того, беспилотники зафиксированы на территории Воронежа. Атака произошла 27 июля. В 02:37 стало известно об уничтожении вражеского беспилотника. О жертвах и разрушениях не оповестили.

После массированной атаки БПЛА на Ленинградскую область и перекрытия воздушного пространства 22 рейса, которые должны были приземлиться утром 27 июля в Пулково, перенаправили в другие города. Еще 57 рейсов задержали на вылет. Регистрации на рейсы были приостановлены в терминале. Проход пассажиров в чистую зону ограничили. Стоит уточнить, что власти региона пообещали компенсировать ущерб всем пострадавшим от падения обломков беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше