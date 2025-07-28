Дроны ВСУ атаковали Ленобласть 27 июля: что известно о жертвах украинских ударов

Боевики Вооруженных сил Украины совершили атаку на Ленинградскую область. Беспилотники ударили по территории 27 июля. В результате атаки погиб мужчина. Он получил смертельные травмы при пожаре после падения обломков БПЛА. Такими сведениями поделился в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он уточнил, что атака ВСУ проведена при помощи 51 беспилотника. Удары удалось отразить. Александр Дрозденко подчеркнул, что атака была нацелена на промышленные и военные объекты Ленинградской области.
Губернатор добавил, что в отражении ударов БПЛА участвовали средства противовоздушной обороны, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы. Он поблагодарил военных за труд и защиту неба.
«На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь», — говорится в сообщении.
Помимо прочего, в ночь на 26 июля украинские дроны атаковали Ростовскую область. В результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе погибли двое жителей. Инцидент, по имеющимся данным, произошел на трассе Зимовники-Ремонтное-Элиста. После атаки беспилотника полностью сгорел автомобиль. В машине находились два человека. Они погибли на месте. Среди погибших числятся челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев и его двоюродный брат.
Кроме того, беспилотники зафиксированы на территории Воронежа. Атака произошла 27 июля. В 02:37 стало известно об уничтожении вражеского беспилотника. О жертвах и разрушениях не оповестили.
После массированной атаки БПЛА на Ленинградскую область и перекрытия воздушного пространства 22 рейса, которые должны были приземлиться утром 27 июля в Пулково, перенаправили в другие города. Еще 57 рейсов задержали на вылет. Регистрации на рейсы были приостановлены в терминале. Проход пассажиров в чистую зону ограничили. Стоит уточнить, что власти региона пообещали компенсировать ущерб всем пострадавшим от падения обломков беспилотников.