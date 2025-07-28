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Эстония в панике из-за падения БПЛА у границы

В Эстонии выразили обеспокоенность в связи с последствиями недавней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Ленинградской области. Как сообщает информационный портал Narvanews, впервые с начала конфликта обломки уничтоженных дронов оказались всего в нескольких километрах от внешней границы Европейского союза.

Ленинградскую область, которая находится рядом с Эстонией, атаковали беспилотники 27 июля.

В Эстонии выразили обеспокоенность в связи с последствиями недавней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Ленинградской области. Как сообщает информационный портал Narvanews, впервые с начала конфликта обломки уничтоженных дронов оказались всего в нескольких километрах от внешней границы Европейского союза.

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«Ситуация развивается. Впервые за всё время конфликта сбитые беспилотники падают в нескольких километрах от внешней границы ЕС», — пишет издание.

В статье говорится, что фрагменты БПЛА были обнаружены на территории Кингисеппского района, а также в промышленной зоне города Приморск. Сообщается, что вызывает обеспокоенность близость указанных районов к эстонской границе — расстояние составляет около 25 километров.

В утренние часы в Нарве, а также в ряде прилегающих населённых пунктов, были зафиксированы перебои в работе мобильной связи и доступа к интернету. Ранее подобные проблемы уже возникали в условиях работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы на территории России, сообщило СМИ.

На Ленинградскую область 27 июля была совершена масштабная атака беспилотников, БПЛА летели со стороны Украины. Целями стали промышленные и военные объекты региона. Силами противовоздушной обороны было успешно перехвачено и уничтожено свыше 50 беспилотных летательных аппаратов. Один человек погиб, пишет «Национальная Служба Новостей».

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