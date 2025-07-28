«Ъ»: Девушки в аэропорту Шереметьево обманом вымогали у солдат СВО деньги

Организованное преступное сообщество (ОПС), которое обвиняют в хищении денежных средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево, состояло из нескольких специализированных групп. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы уголовного дела.
— В группировке состояли таксисты, лица, привлекавшие военнослужащих в бары, сборщики денег под ложными предлогами, физически сильные исполнители и наводчики из числа сотрудников патрульно-постовой службы, — сказано в статье.
ОПС было создано в январе этого года Алексеем Кабочкиным и Игорем Бардиным. Правоохранители задержали почти 30 подозреваемых, потерпевшими признаны 18 военных.
Схемы хищений включали выманивание 10−35 тысяч рублей у бойцов СВО девушками под предлогом потери билетов, заманивание в бары, навязывание услуг по завышенным ценам и хищение денег с банковских карт (до 600 тысяч рублей с одного солдата).
Адвокаты фигурантов отрицают существование ОПС, говорится в публикации.
21 июня Басманный суд в Москве арестовал еще одного организатора хищений у военных спецоперации в аэропорту Шереметьево.
До этого стало известно, что водители в несколько раз завышали цены на услуги, спаивали, а затем обворовывали своих пассажиров. Подкупные сотрудники правоохранительных органов закрывали на это глаза. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.