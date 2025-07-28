Десятки дронов летят к целям на Украине

Беспилотник направлены к объектам противника.
Десятки российских беспилотников летят в небе над Украиной, чтобы поразить цели. Об этом рассказали военкоры.
«В воздухе находятся около 70 ударных российских дронов, большая часть из которых — в Черниговской области. Предполагается, что они летят на запад Украины», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Ранее сообщалось, что интенсивные атаки российских беспилотников и ракет способны привести к значительному ослаблению оборонительных возможностей Украины к зиме. Россия улучшила тактику применения БПЛА, увеличив их прорыв через ПВО с 5% весной до 15−20% летом.
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