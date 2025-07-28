Российскому прапорщику заменили лишение свободы на огромный штраф за похвалу ВСУ

Судебная коллегия пришла к выводу, что мнение Гаджиева не оказало влияния на взгляды сослуживцев и не было воспринято как обязательное к исполнению. На основании совокупности обстоятельств суд оставил квалификацию преступления без изменений, но ограничился денежным взысканием и возвратом воинского звания. Сразу после оглашения решения Сефербег Гаджиев был освобожден из-под стражи и вернулся домой.