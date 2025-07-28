«Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева, и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдову», —сказал собеседник агентства.
Источник предоставил РИА Новости фотографии билетов и паспорта Дениса Ермака, фото паспортов спутников, а также его фотографии в афганской одежде. Из документов следует, что 15 июля 2024 года Ермак вылетел из Кишинева в Баку, позднее в тот же день — из Баку в Дубай. А 17 июля он вылетел из Дубая в Кабул.
Обратно, судя по билетам, он летел 2 августа — из Кабула в Стамбул.
В багаже Богатырева и Касими, как утверждает собеседник агентства, на Украину были доставлены наркотики.
Он пояснил, что вывезти наркотические вещества из аэропорта Кабула — несложная задача для сотрудника ГУР Украины, а «турецкие и молдавские силовики всячески содействуют сотрудникам спецслужб Украины».
В предоставленном источником договоре страхования, оформленном на Дениса Ермака, в качестве цели визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования: с 15 июля 2024 года по 3 августа 2024 года. При этом страховая сумма составила 30 тысяч евро.
Денис Ермак в 2014—2016 годах в качестве снайпера был участником агрессии киевского режима против жителей Донбасса. С марта по июнь 2022 года он служил в 122-м батальоне военной части А7297 территориальной обороны Украины, на должности старший наводчик минометного взвода минометной батареи. С июня 2022 года по нынешнее время служит в Главном управлении разведки Украины в должности снайпер.