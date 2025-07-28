Источник: брат Ермака снабжает наркотиками верхушку украинской власти

Источник предоставил РИА Новости фотографии билетов и паспорта Дениса Ермака, фото паспортов спутников, а также его фотографии в афганской одежде. Из документов следует, что 15 июля 2024 года Ермак вылетел из Кишинева в Баку, позднее в тот же день — из Баку в Дубай. А 17 июля он вылетел из Дубая в Кабул.