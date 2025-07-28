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В США арестовали человека, перелезшего через ограду здания Минфина

Злоумышленник оставил у ворот здания подозрительную сумку.

Источник: Аргументы и факты

Секретная служба США задержала мужчину, который незаконно проник на территорию Министерства финансов в Вашингтоне, перелезая через ворота. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя ведомства.

Инцидент произошёл около 14:30 по местному времени (21:30 мск). К месту происшествия были направлены сотрудники полиции и специалисты по взрывотехнической безопасности.

В целях предосторожности была обследована сумка, оставленная подозреваемым у ограждения. По информации Секретной службы, в ходе проверки взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее жителя штата Флорида, 38-летнего Кристофера Спейна, арестовали за вождение газонокосилки в нетрезвом виде вдоль трассы.