Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет приземлился в Махачкале

Пассажирский самолет, который подал сигнал бедствия над Каспийским морем, совершил посадку в Махачкале. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в авиационных службах.
Уточняется, что лайнер приземлился в аэропорту столицы Дагестана в 00:45 по московскому времени, передает Интерфакс.
Самолет Embraer 190 ранее во время полета из Ижевска в Махачкалу подал сигнал тревоги над Каспийским морем.
24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Через несколько часов были найдены обломки воздушного судна.
Позже губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на борту находились 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.