В Хабаровском крае рухнул мост

Ранее ограничения движения на дорогах вводились и в других регионах из-за ремонта и восстановления инфраструктуры. Так, на трассе Нижневартовск—Стрежевой автомобилисты вынуждены передвигаться по одной полосе из-за ремонтных работ, а на дороге Урай-Междуреченский-Куминский проводится ремонт мостов через реки Канда и Первая. Подобные меры принимаются для обеспечения безопасности и восстановления транспортного сообщения.