В Хабаровском крае рухнул мост

Движение по региональной дороге перекрыто из-за рухнувшего моста.
28 июля с 07:15 по местному времени (00:15 по мск) полностью прекращено движение транспорта по объездному мосту на участке км 60 — км 105 автодороги «Селихино — Николаевск-на-Амуре» из-за его разрушения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
«В связи с разрушением объездного моста через реку Аксян с 07:15 введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге: “Селихино — Николаевск-на-Амуре” на участке км 60 — км 105. “, — говорится в официальном сообщении ведомства в telegram. Причины разрушения не называются.
Ранее ограничения движения на дорогах вводились и в других регионах из-за ремонта и восстановления инфраструктуры. Так, на трассе Нижневартовск—Стрежевой автомобилисты вынуждены передвигаться по одной полосе из-за ремонтных работ, а на дороге Урай-Междуреченский-Куминский проводится ремонт мостов через реки Канда и Первая. Подобные меры принимаются для обеспечения безопасности и восстановления транспортного сообщения.