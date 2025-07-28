Камбоджа и Таиланд начнут договариваться о мире

«Камбоджа и Таиланд вскоре начнут переговоры на высоком уровне в Малайзии в надежде достичь немедленного прекращения огня», — отметил Рубио в социальной сети X, сославшись на официальную информацию из Госдепартамента США. Он добавил, что сотрудники госдепартамента уже находятся в Малайзии для содействия переговорам между сторонами.