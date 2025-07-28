Двигатели самолёта Ан-24 обнаружены на месте крушения в Амурской области

В Амурской области на месте крушения самолёта Ан-24 следователи обнаружили и изъяли для следственных действий два двигателя воздушного судна, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, 24 июля в 13 часов по местному времени самолет, летевший по маршруту «Хабаровск — Благовещенск — Тында», не смог приземлиться в Тынде и ушел на второй круг, после чего пропал с радаров. Его горящие обломки обнаружили с воздуха в труднодоступной местности в 16 км от Тынды на склоне горы. Наземная группировка спасателей достигла места крушения поздним вечером того же дня и подтвердила, что выживших в авиакатастрофе нет.
При крушении самолета погибли 48 человек: 42 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. Среди погибших 13 жителей Хабаровского края. В Хабаровском крае и Амурской области был объявлен трехдневный траур.
Восточным МСУТ СК России возбуждено и расследуется уголовное дело. Расследование контролирует Дальневосточная транспортная прокуратура.
— Осмотр места происшествия находится на завершающей стадии. Извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы. Изъяты два двигателя иные элементы судна. Продолжаются допросы потерпевших и свидетелей. Осматриваются изъятые предметы и документы, — сообщила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Ольга Завьялова.
Ранее были обнаружены бортовые самописцы. Рассматриваются две основные версии авиаинцидента: ошибка пилотов и техническая неисправность самолета.
Психологи МЧС оказывают помощь родственникам погибших и сопровождают их из Хабаровска в Тынду.
Работают две круглосуточные горячие линии МЧС России для оказания психологической помощи близким погибших: 8−800−775−17−17 (на базе Центра экстренной психологической помощи),
Напомним, ранее губернатор Хабаровского края объявил, что каждому из родственников погибших жителей края будет выплачено по 1 млн рублей.