Двигатели самолёта Ан-24 обнаружены на месте крушения в Амурской области

Напомним, 24 июля в 13 часов по местному времени самолет, летевший по маршруту «Хабаровск — Благовещенск — Тында», не смог приземлиться в Тынде и ушел на второй круг, после чего пропал с радаров. Его горящие обломки обнаружили с воздуха в труднодоступной местности в 16 км от Тынды на склоне горы. Наземная группировка спасателей достигла места крушения поздним вечером того же дня и подтвердила, что выживших в авиакатастрофе нет.