В Британии задержали пассажира за угрозу взорвать самолёт из-за Трампа

Инцидент случился во время рейса авиакомпании EasyJet из Лондона в Глазго. 41-летний гражданин Индии, имеющий статус беженца в Британии, начал выкрикивать «Аллаху Акбар». Затем он заявил, что у него есть бомба, и что он должен «отправить сигнал» лидеру США, который находился в Шотландии.