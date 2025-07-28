В Британии задержали пассажира за угрозу взорвать самолёт из-за Трампа

Пассажир в Великобритании угрожал взорвать самолёт. Видео © X / MarinaMedvin.
Инцидент случился во время рейса авиакомпании EasyJet из Лондона в Глазго. 41-летний гражданин Индии, имеющий статус беженца в Британии, начал выкрикивать «Аллаху Акбар». Затем он заявил, что у него есть бомба, и что он должен «отправить сигнал» лидеру США, который находился в Шотландии.
Другие пассажиры смогли повалить индийца на пол и скрутить его. В его багаже не обнаружили взрывное устройство. После приземления самолёта в Глазго, мужчину задержала полиция.
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