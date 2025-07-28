В ДТП под Калининградом погибли два человека

В Багратионовском районе Калининградской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
ДТП случилось на трассе Калининград — Крылово через Правдинск.
«По предварительным данным, водитель BMW на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen», — отметили в ведомстве.
Водитель и пассажир Volkswagen скончались на месте от полученных травм. Владелец BMW и двое его пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу. Пострадавшим помогали выбраться из машины сотрудники МЧС.
Ранее в Тамбове автомобиль въехал в толпу пешеходов.