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В ДТП под Калининградом погибли два человека

В Багратионовском районе Калининградской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В Багратионовском районе Калининградской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось на трассе Калининград — Крылово через Правдинск.

«По предварительным данным, водитель BMW на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen», — отметили в ведомстве.

Водитель и пассажир Volkswagen скончались на месте от полученных травм. Владелец BMW и двое его пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу. Пострадавшим помогали выбраться из машины сотрудники МЧС.

Ранее в Тамбове автомобиль въехал в толпу пешеходов.