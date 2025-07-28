Мост рухнул после ремонта в одном из российских регионов

На участке трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре между 60-м и 105-м километрами в субботу началось обрушение дорожного полотна, из-за чего движение грузовиков и автобусов было запрещено. К вечеру специалисты восстановили проезд, и скопившийся транспорт смог продолжить путь.