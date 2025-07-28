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Мост рухнул после ремонта в одном из российских регионов

В Хабаровском крае после недавнего ремонта обрушился мост.

В Хабаровском крае после недавнего ремонта обрушился мост. Ремонтные работы на дороге проводились всего два дня назад. Об этом пишет Amur Mash.

На участке трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре между 60-м и 105-м километрами в субботу началось обрушение дорожного полотна, из-за чего движение грузовиков и автобусов было запрещено. К вечеру специалисты восстановили проезд, и скопившийся транспорт смог продолжить путь.

Однако сегодня утром мост через реку Аксян полностью рухнул, и проезд по этому участку стал невозможен.