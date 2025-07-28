Секретная служба поймала мужчину, который перелез через ворота Минфина США

Движение в этом районе сразу перекрыли в целях предосторожности, а на место вызвали сапёров столичного полицейского управления Вашингтона. Эксперты осмотрели сумку, которую мужчина оставил на тротуаре за ограждением. Взрывного устройства внутри не оказалось. С какой целью американец лез в казначейство через забор, ещё предстоит выяснить.