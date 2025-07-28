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Секретная служба поймала мужчину, который перелез через ворота Минфина США

Сотрудники секретной службы США арестовали мужчину после того, как он перелез через ворота здания Министерства финансов США, неподалёку от Белого дома в Вашингтоне. Инцидент произошёл в воскресенье около 14:30 (21:30 мск), сообщает агентство Reuters.

Источник: Life.ru

Движение в этом районе сразу перекрыли в целях предосторожности, а на место вызвали сапёров столичного полицейского управления Вашингтона. Эксперты осмотрели сумку, которую мужчина оставил на тротуаре за ограждением. Взрывного устройства внутри не оказалось. С какой целью американец лез в казначейство через забор, ещё предстоит выяснить.

Ранее Life.ru рассказывал, как житель США годами притворялся бортпроводником и летал бесплатно больше 100 раз. Мужчина использовал поддельные бейджи и ложные даты найма, что позволяло ему успешно проходить контроль.