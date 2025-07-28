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Под Новосибирском в аварии погиб 17-летний подросток

Парень скончался в машине скорой помощи.

Источник: Om1 Новосибирск

Вечером 27 июля в посёлке Краснообск Новосибирского района произошло смертельное ДТП. По информации регионального управления ГИБДД, наезд на пешехода случился около 19:10 на улице Центральная.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Toyota Runx, двигаясь в сторону Советского шоссе, не заметил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшим оказался 17-летний юноша. Его пытались спасти, но он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.