Под Новосибирском в аварии погиб 17-летний подросток

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Toyota Runx, двигаясь в сторону Советского шоссе, не заметил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшим оказался 17-летний юноша. Его пытались спасти, но он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.