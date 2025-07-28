Пожилая женщина утонула на пляже в Приморье

На пляже в посёлке Волчанец Партизанского округа очевидцы обнаружили и извлекли из воды тело женщины 1949 года рождения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, в прошедшую субботу на пляже «Волна» в Находке во время купания утонул мужчина. Несмотря на оперативное прибытие бригады скорой помощи, спасти его не удалось.
Ранее в Ливадии при купании в море утонул 39-летний мужчина. Спасатели пляжа извлекли погибшего на берег.
Также напомним, что пресс-служба правительства региона опубликовала неутешительную статистику: за первую половину лета утонули 48 человек, из них девять несовершеннолетних. По случаям гибели детей возбуждены уголовные дела. Основные причины трагических случаев — нахождение детей на водоемах без присмотра взрослых в будние дни, когда родители на работе, употребление подростками алкоголя, купание в несанкционированных местах.