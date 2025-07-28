В Новосибирской области утонул 27-летний мужчина

В селе Увальское Новосибирской области 26 июля произошёл несчастный случай на воде. 27-летний мужчина погиб во время купания в необорудованном месте. Очевидцы извлекли пострадавшего из воды без признаков жизни.
В пресс-службе ГУ МЧС России по региону напомнили жителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила поведения у воды:
выбирайте для купания только официально разрешенные и оборудованные пляжи; не употребляйте алкоголя перед и во время отдыха у воды; следите за детьми, не оставляйте их без присмотра вблизи водоёмов.
Ранее BFM-Новосибирск писал о мужчине, который утонул в «котловане смерти» после беседы о безопасном купании.