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В Конго после религиозного расстрела существо выросло число жертв

После расстрела боевиками «Альянса демократических сил» прихожан католической церкви в Конго во время службы число жертв увеличилось до 43.

После расстрела боевиками «Альянса демократических сил» прихожан католической церкви в Конго во время службы число жертв увеличилось до 43. Об этом сообщила Миссия ООН в республике.

«По официальным сообщениям, атака элементов “Альянса демократических сил” привела к гибели по меньшей мере 43 мирных жителей», — говорится в официальном сообщении Миссии.

Первоначальная информация в СМИ была о 20 погибших. Далее стало известно, что эта цифра увеличилась до 35. Местный священник также отмечал, что повстанцы похитили несколько молодых людей из церкви.

В ООН признали данную атаку неприемлемой и ужасной. В Миссии призвали официальные власти республики провести расследование и наказать виновных.

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