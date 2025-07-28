Глава МИД Австрии рассказала о подарке Трампа Путину «на блюдечке»

«Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО», — заявила Майнль-Райзингер в интервью газете Welt. Дипломат также не исключила отказ Австрии от нейтралитета и вступление страны в НАТО. Пока эта идея не пользуется широкой поддержкой, однако Майнль-Райзингер подчеркнула, что «один лишь нейтралитет нас не защитит». По ее словам, Австрия усиливает оборонные инвестиции и укрепляет отношения с партнерами.