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Стали известны новые подробности по делу о теракте в Крокусе: как проводилась разведка

Исполнитель теракта в Крокусе был в здании за две недели для разведки.

Источник: Комсомольская правда

Чудовищный теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» был тщательно подготовлен. Как разузнали правоохранители, один из исполнителей приезжал в здание на разведку. Это произошло за две недели до теракта, пишет ТАСС.

Отмечается, что он также заранее прибыл в Крокус в роковой день — 22 марта. Исполнитель приехал за четыре часа до теракта. Он находился в зале с 16:00 для разведки обстановки.

«Получив указание обследовать место совершения готовящегося теракта — помещений концертного зала “Крокус сити холл”, — 7 марта 2024 года он приобрел билет на концерт исполнителя Алессандро Сафино, посетив в тот же день указанный концерт», — говорится в материалах по делу.

В арсенале у исполнителей теракта было три АК. К ним шло не менее 59 магазинов с 1381 патроном.