Раскрыта сила взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске

Сила взрыва газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске, произошедшего 9 февраля 2023 года и унесшего жизни 15 человек, составила 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщают РИА Новости.
Напомним, что взрыв произошёл в одной из квартир пятиэтажного здания, что привело к частичному обрушению дома и разрушению около 30 квартир. Кроме того, было затронуто имущество не только жильцов, но и соседних зданий, сумма ущерба превысила 360 миллионов рублей.
По данным издания, которое ссылается на документы, мощность взрыва составила в среднем 3,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
Следствие установило, что причиной трагедии стала утечка газа, возникшая после замены гибкой подводки газового оборудования, выполненной двумя днями ранее. В рамках дела к уголовной ответственности привлечены контролёр и слесарь, выдававшие себя за сотрудников газовой службы. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев и 9 лет и 9 месяцев соответственно.