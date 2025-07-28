Раскрыта сила взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске

Напомним, что взрыв произошёл в одной из квартир пятиэтажного здания, что привело к частичному обрушению дома и разрушению около 30 квартир. Кроме того, было затронуто имущество не только жильцов, но и соседних зданий, сумма ущерба превысила 360 миллионов рублей.