Почему трясет Казахстан: сейсмолог назвал возможные причины землетрясения в ВКО

«Я всегда говорю: если есть возможность, лучше выйти на улицу и три часа погулять. Потому что это может быть не просто землетрясение, а форшок — предвестник более мощного удара. Повторные толчки случаются часто. Поэтому три часа на улице — это минимальное, что можно сделать. Конечно, не всегда можно уйти на три дня, но на несколько часов — вполне», — поделился специалист.