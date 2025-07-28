Почему трясет Казахстан: сейсмолог назвал возможные причины землетрясения в ВКО

После недавних землетрясений в Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях казахстанцы снова начали задаваться вопросом: можно ли предсказать такие события и насколько опасна ситуация в стране? Об этом корреспондент BAQ.KZ поговорил с сейсмологом, кандидатом физико-математических наук, экс-руководителем сейсмологических организаций Казахстана Мухтаром Хайдаровым.
За последний год в Казахстане произошло сразу несколько ощутимых землетрясений. В июле 2025-го два подземных толчка всколыхнули Восточно-Казахстанскую и Жетысускую области. Ранее в январе жители Алматинской и Жетысуской областей просыпались от ночной дрожи стен. Сейсмологи зафиксировали активность на стыке границ с Китаем, Кыргызстаном и Таджикистаном. 15 февраля жители Восточно-Казахстанской области и области Абай снова почувствовали землетрясение.
Учёных трудно чем-то удивить. Тем не менее, некоторое удивление было. Потому что Восточный Казахстан хоть и был всегда сейсмически активным, но там были слабые землетрясения. Слабее, чем магнитуда 5. По крайней мере последние 7−8 лет, может, 10. Последнее землетрясение показывает, что регион находится под некоторым напряжением. Но сам потенциал региона гораздо больше. Не очень далеко от него Зайсанское землетрясение, магнитудой 7. Так что в какой-то мере это было удивительно.
У сейсмолога своя точка зрения по поводу причин землетрясения в ВКО и Жетысу.
«На мой взгляд, это связано с Сахалинским землетрясением, которые было 20 июля. Там была магнитуда 7,4. Довольно приличное землетрясение. И оно докатилось до нас в таком виде, уже слабом. Всё-таки “пятёрка” — это не сильное землетрясение», — считает ученый.
Он уверен, что землетрясение — это не внезапное событие, а закономерный результат движения тектонических плит, напряжённости земной коры.
«Мы живём на швах огромных литосферных плит. И этот “шов” активен», — подчёркивает эксперт.
География риска: Алматы, ВКО и Жетысу
По словам Хайдарова, сегодня в зоне наибольшей сейсмической опасности находятся юго-восток и восток Казахстана. Также сейсмоопасными являются Жамбылская, Кызылординская, Жетысуская области, Шымкент. На западе опасность представляют нефтяные районы.
«Даже если в этих местах не происходят сильные землетрясения десятилетиями, это не повод считать их безопасными», — предупреждает сейсмолог.
Так было, например, перед разрушительным землетрясением в Алматы в 1887 году. Оно стало первым научно описанным в истории Казахстана, разрушило практически весь город.
Затем были Филиппское землетрясение в 1889 году, Кеминское — в 1911 году, а также серия землетрясений в Алматы, названных по географической привязке эпицентров: Кемино-Чуйское (1936 г.), Чиликское (1967 г.), Сары-Камышское (1970 г.), Джамбулское (1971 г.).
Самый сейсмоопасный город страны
Алматы традиционно считается одним из самых сейсмоопасных городов Евразии. Это не субъективное мнение, ещё в царские времена такие выводы делали крупнейшие учёные своего времени, включая Ивана Мушкетова. Сильнейшие землетрясения, произошедшие в 1887, 1889 и 1911 годах, не оставляли сомнений в сейсмической активности региона. И хотя с тех пор прошло более ста лет, градостроительная политика в Алматы вызывает всё больше вопросов.
«Если сравнивать масштабы, то население города выросло в сто раз. Застройка ещё больше. По моим оценкам, уязвимость Алматы увеличилась в сто раз», — говорит сейсмолог Мухтар Хайдаров.
По его словам, на сегодняшний день в Алматы построено как минимум 104 жилых комплекса прямо на разломах. И это, несмотря на то, что строительные нормы категорически запрещают такую практику.
«Это грубейшее нарушение. Причём об этом писали в СМИ, и никто особенно не возражал», — замечает учёный.
Он подчёркивает, что современные здания в Алматы не оборудованы ни амортизаторами, ни специальными механическими развязками, как в Японии. Фундамент зданий часто заливается на глубине всего 6−7 метров, после чего сразу возводится основная конструкция.
«Я не думаю, что это можно назвать сейсмоукреплённым строительством. Поэтому очень печально. Уязвим город, очень уязвим», — признаёт Хайдаров.
По его словам, в нынешних условиях приоритетом должно стать не строительство, а разработка эффективных методов прогнозирования. Иначе очередной мощный подземный толчок может обернуться катастрофой.
Может ли человек сам провоцировать землетрясения?
Связь между подземными толчками и деятельностью человека, особенно в районах с активной добычей полезных ископаемых, давно признана сейсмологами. Как объясняет Мухтар Хайдаров, любые техногенные изменения земной коры, будь то горные выработки, шахты или водохранилища, создают неоднородности в земной оболочке. И именно в этих местах, под воздействием накопленного напряжения, может произойти срыв и последующее разрушение.
Напряжение всегда ищет слабое место. Именно поэтому в шахтах случаются внезапные выбросы метана, на производствах происходят горные удары, а у плотин — структурные повреждения. Подобные явления называются техногенными землетрясениями, и их вклад в общую сейсмическую активность региона недооценивать нельзя.
Что касается конкретного случая в Усть-Каменогорске в июле, выдвигалась версия, что причиной могли стать работы по добыче золота. Однако сейсмолог не разделяет это мнение: по его оценке, очаг землетрясения находился на глубине около 10 километров, что нехарактерно для техногенного воздействия.
«Скорее всего, это было естественное, а не искусственное землетрясение. Хотя, кто знает, сидя в Алматы за компьютером, можно лишь предполагать. А те, кто работает на месте, возможно, владеют информацией, которая пока неизвестна общественности», — осторожно допускает учёный.
Тем не менее, он подчёркивает: мощные подземные взрывы фиксируются сейсмологами практически безошибочно: они имеют характерную форму сигнала. В случае с Усть-Каменогорском таких признаков не было, да и магнитуда была слишком велика для техногенного события.
Можно ли предсказать землетрясение?
Сейсмолог Мухтар Хайдаров утверждает, что прогнозирование землетрясений — сложная, но вполне решаемая задача. И примеры уже были. В 1975 году в китайском городе Хайчэн, где проживало около 600 тысяч человек, власти смогли вовремя эвакуировать людей благодаря оперативным данным и политической воле. Да, прогноз был основан на ограниченной информации, но сработала государственная дисциплина.
«Был приказ Ревкома, и они не могли его не выполнить», — рассказывает учёный.
В Казахстане, по словам Хайдарова, ситуация иная. Несмотря на накопленный опыт и существование рабочих методик, официальная сейсмология отказалась от самой идеи краткосрочного прогноза. Представители профильных институтов занимаются только районированием, то есть составлением карт опасности.
«Это беспроигрышная наука. Можно годами делать карты и не нести ответственности», — заявляет Хайдаров.
Тем не менее, примеры успешных прогнозов есть и у самого Хайдарова.
«В январе 2008 года я за 12 дней до события отправил телеграмму о возможном землетрясении в районе Зыряновска. И оно случилось. Так что я не вижу больших принципиальных препятствий. Можно, если подойти серьёзно», — говорит сейсмолог.
Он подчёркивает: всё упирается в политическую волю государства. Сегодня, говорит учёный, нет ни нормальных законов, ни ответственности за неработающую систему.
«Сейсмология в Казахстане деградировала. Это закрытая структура, где мало специалистов, и даже свои данные они не передают ДЧС. Они не используют методы, которые реально работают», — разводит руками Мухтар Хайдаров.
Какие методы прогнозирования реально работают
Мухтар Хайдаров перечисляет основные подходы, которые применяются в мире.
- Метод сейсмического «затишья» — анализ падения активности перед крупным событием.
- Метод VP/VS — соотношение скоростей продольных и поперечных волн.
- Пространственно-временной анализ геофизических, гидрогеохимических и сейсмических данных.
- Анализ геомагнитных, электрических и температурных аномалий.
Все эти методы требуют долгосрочных наблюдений и профессионального коллектива. По мнению Хайдарова, ничего из перечисленного сегодня в Казахстане не применяется системно, а упоминание об этом вызывает у специалистов официальной сейсмологии «явное желание сменить тему».
Системы раннего оповещения есть, но не работают.
Особую критику вызывает так называемая система раннего оповещения о землетрясениях, которую продвигают чиновники. По логике, она должна сработать до подземных толчков, хотя бы за несколько секунд. В реальности же, как признаёт Хайдаров, в Усть-Каменогорске сирены включились через 20 минут после события.
«Это не раннее оповещение, это просто сирена по факту. В мире подобные системы эффективно работают только в Японии, и то для защиты скоростных поездов. А у нас даже база данных не ведётся. Без научного фундамента всё это — выброшенные деньги», — считает учёный.
Почему ничего не меняется
Вопрос, почему государство не реагирует, сейсмолог считает риторическим.
«Ответственности нет. Законодательство устарело. А учёные, на которых можно было бы опереться, либо не допущены к работе, либо выдавлены», — констатирует Хайдаров.
При этом он подчёркивает: не стоит ругать само государство. Оно должно опираться на научное сообщество, а квалифицированных, независимых и услышанных сейсмологов в Казахстане почти не осталось.
«Грустно говорить это, но я не вижу никакого багажа, на который можно было бы опереться. Пока у нас вместо науки — “базар, вокзал”», — отмечает сейсмолог.
Что делать при землетрясении: советы от сейсмолога.
Мухтар Хайдаров не понаслышке знает, как ведёт себя земля в Казахстане. Он говорит об этом спокойно, без паники, но и без иллюзий. Когда его спрашивают, что делать при толчках, он отвечает просто.
«Я всегда говорю: если есть возможность, лучше выйти на улицу и три часа погулять. Потому что это может быть не просто землетрясение, а форшок — предвестник более мощного удара. Повторные толчки случаются часто. Поэтому три часа на улице — это минимальное, что можно сделать. Конечно, не всегда можно уйти на три дня, но на несколько часов — вполне», — поделился специалист.
Вопрос о «тревожном чемоданчике» кажется банальным, но, по словам Хайдарова, даже простые меры могут спасти жизнь. Вода и тёплая одежда в первую очередь. А ещё — обувь.
Я всем советую держать у кровати крепкую обувь. У меня, например, старые кроссовки под кроватью. При толчках на 6 баллов и выше стекла могут разлететься, и весь пол будет усеян осколками. Вышли босиком, и всё, вы уже не способны двигаться. А это может стоить жизни.
Из личного опыта и международной практики — ещё один неожиданный, но ценный совет: холодильник.
«Турецкие спасатели после землетрясения в Измире рекомендовали иметь в доме два холодильника. Один из них может сыграть роль укрытия. Это прочная металлическая конструкция, которая при обрушении потолка способна выдержать удар и дать шанс выжить. Конечно, холодильники стоят дорого, но обувь — нет. Начните хотя бы с этого», — советует Хайдаров.