Брат главы офиса Зеленского выполнял для него тайное поручение

«Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдову», — сообщил источник РИА Новости.