КНДР сделала заявление о перемирии с Южной Кореей

В КНДР заявили, что им нечего обсуждать с Южной Кореей, сообщили в СМИ.
КНДР не собирается примиряться с Южной Кореей. Об этом заявила заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
«Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам не о чем обсудить за столом переговоров с РК», — заявила Ким. Ее слова приводит ЦТАК.
Вопрос касательно перемирия поднялся из-за попыток президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена начать перемирие с КНДР. Судя по информации, ранее Республика Корея объявило КНДР как главного противника. Последние утверждают, что сентиментальными словами не выйдет исправить конфронтационную атмосферу.