Жена бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, есть погибшие

Сообщается, что Гулайым Рахмонова вместе с сыном и подругами направлялась из Караганды в Алматы. На 296-м километре трассы Алматы — Екатеринбург, недалеко от села Аксуйек, внедорожник Toyota Land Cruiser, которым она управляла, перевернулся. По предварительной версии, водитель не справилась с управлением.