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В Британии задержали пассажира самолёта, угрожавшего взрывом из-за Трампа

Очевидцы утверждают, что мужчина в самолёте вышел из туалета и начал кричать.

Источник: Аргументы и факты

Полиция шотландского города Глазго задержала мужчину, который в самолёте угрожал взорвать бомбу из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа, написала газета The Sun со ссылкой на свидетелей.

Воздушное судно, на котором произошёл инцидент, совершало рейс из Лутона в Глазго утром 27 июля. Очевидцы уточняют, что один из пассажиров вышел из туалета и начал кричать.

После он заявил, что у него «есть бомба» и что он желает «отправить сигнал Трампу». Другие присутствующие на борту люди повалили нарушителя на пол и скрутили его.

Представители экипажа осмотрели содержимое багажа мужчины, но подозрительных вещей не нашли. По предварительной информации, пассажир, о котором идёт речь, является гражданином Индии. Он проживает в Британии как беженец.

Напомним, Дональд Трамп находится с визитом в Шотландии, где он решил встретиться с британским премьер-министром Киром Стармером и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент США пробудет в указанной части Соединённого Королевства до 29 июля.

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