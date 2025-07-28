32 отдыхающих во время сильного ветра унесло волнами на Капчагайском водохранилище (видео)

В Telegram-канале ведомства сообщается, что вчера, 27 июля, в Қонаеве поднялся порывистый ветер 15−20 м/с. В это время на байдарках и китбордах плавали отдыхающие. Из-за сильных волн их унесло на расстояние 1,5 км от берега. Самостоятельно добраться до берега люди не смогли.
«Проводившие профилактические мероприятия по патрулированию береговой линии акватории Капчагайского водохранилища спасатели МЧС поспешили на помощь. Они на лодках благополучно доставили на берег 32 человека, из них 3 детей», — сообщили в МЧС.
Отмечается, что пострадавших нет.
Напомним, вчера на Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка перевернулась лодка, в которой находилось 4 человека. Недалеко от происшествия оказался рыболов, который первым заметил людей и поднял всех четверых на борт своей лодки.