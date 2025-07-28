Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

32 отдыхающих во время сильного ветра унесло волнами на Капчагайском водохранилище (видео)

В Қонаеве во время ухудшения погоды отдыхающие на Капчагайском водохранилище не могли самостоятельно добраться до берега — на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

В Telegram-канале ведомства сообщается, что вчера, 27 июля, в Қонаеве поднялся порывистый ветер 15−20 м/с. В это время на байдарках и китбордах плавали отдыхающие. Из-за сильных волн их унесло на расстояние 1,5 км от берега. Самостоятельно добраться до берега люди не смогли.

«Проводившие профилактические мероприятия по патрулированию береговой линии акватории Капчагайского водохранилища спасатели МЧС поспешили на помощь. Они на лодках благополучно доставили на берег 32 человека, из них 3 детей», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что пострадавших нет.

Напомним, вчера на Бухтарминском водохранилище в районе села Алтайка перевернулась лодка, в которой находилось 4 человека. Недалеко от происшествия оказался рыболов, который первым заметил людей и поднял всех четверых на борт своей лодки.