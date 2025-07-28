32 отдыхающих во время сильного ветра унесло волнами на Капчагайском водохранилище (видео)

В Telegram-канале ведомства сообщается, что вчера, 27 июля, в Қонаеве поднялся порывистый ветер 15−20 м/с. В это время на байдарках и китбордах плавали отдыхающие. Из-за сильных волн их унесло на расстояние 1,5 км от берега. Самостоятельно добраться до берега люди не смогли.