В Бухаре налоговый инспектор подозревается в вымогательстве денег у предпринимателя — возбуждено уголовное дело

Как выяснилось, ранее в отношении местной компании было инициировано исполнительное производство. Причиной стало то, что организация не сдала в срок налоговую отчётность по налогу с оборота и подоходному налогу за ноябрь-декабрь 2024 года и январь-февраль 2025 года. На основании решения налоговой инспекции дело передали в Бюро принудительного исполнения.