В Бухаре налоговый инспектор подозревается в вымогательстве денег у предпринимателя — возбуждено уголовное дело

Как выяснилось, ранее в отношении местной компании было инициировано исполнительное производство. Причиной стало то, что организация не сдала в срок налоговую отчётность по налогу с оборота и подоходному налогу за ноябрь-декабрь 2024 года и январь-февраль 2025 года. На основании решения налоговой инспекции дело передали в Бюро принудительного исполнения.
Позднее суд города Бухары признал наложенные санкции необоснованными и постановил отменить их. Однако, несмотря на это решение суда, главный инспектор налоговой службы потребовал у руководителя компании 400 долларов в обмен на снятие ареста с имущества. Другими словами, сотрудник налоговой фактически вымогал деньги за исполнение судебного решения.
Инспектор был задержан в момент получения денег в ходе совместной операции, проведённой Службой государственной безопасности и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.