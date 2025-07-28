Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бухаре налоговый инспектор подозревается в вымогательстве денег у предпринимателя — возбуждено уголовное дело

Vaib.uz (Узбекистан. 28 июля). В Бухаре возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела городской налоговой инспекции. Сотрудник ведомства был задержан с поличным при получении 400 долларов.

Источник: AP 2024

Как выяснилось, ранее в отношении местной компании было инициировано исполнительное производство. Причиной стало то, что организация не сдала в срок налоговую отчётность по налогу с оборота и подоходному налогу за ноябрь-декабрь 2024 года и январь-февраль 2025 года. На основании решения налоговой инспекции дело передали в Бюро принудительного исполнения.

Позднее суд города Бухары признал наложенные санкции необоснованными и постановил отменить их. Однако, несмотря на это решение суда, главный инспектор налоговой службы потребовал у руководителя компании 400 долларов в обмен на снятие ареста с имущества. Другими словами, сотрудник налоговой фактически вымогал деньги за исполнение судебного решения.

Инспектор был задержан в момент получения денег в ходе совместной операции, проведённой Службой государственной безопасности и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.