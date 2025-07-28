В Забайкалье водитель автобуса пытался провезти золотые слитки на 54 млн рублей

В Забайкальском крае водитель автобуса пытался провезти золотые слитки на 54 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчину признали виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов.