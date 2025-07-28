В Забайкалье водитель автобуса пытался провезти золотые слитки на 54 млн рублей

В Забайкальском крае водитель автобуса пытался провезти золотые слитки на 54 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчину признали виновным в контрабанде стратегически важных ресурсов.
— Подсудимый по просьбе неизвестного за денежное вознаграждение незаконно вывозил через таможенную границу 13 слитков из сплава золота, — пояснили в ведомстве.
Масса драгоценных металлов составила 6,4 кг. Действия водителя пресекли при его прохождении таможенного контроля. Теперь виновный должен заплатить штраф в размере 850 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре появятся 23 камеры фиксации нарушений ПДД.