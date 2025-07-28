Исполнитель теракта в «Крокусе» побывал в концертном зале за две недели до атаки

Фаридуни — единственный из обвиняемых, который раскаялся в преступлении. На родине он жил с семьей в кишлаке Лойоби в 50 км от Душанбе. Работал на стройке, затем пекарем в лепешечной в Гиссаре. Позже он уехал на заработки в Москву. Он хотел заработать деньги на покупку земли и строительство дома для своей семьи, как говорила его тетя агентству «РИА Новости».