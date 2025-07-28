Устроивших теракт в «Крокусе» обучали в Турции

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года гражданами Таджикистана, которые тщательно готовились к нападению, вооружившись автоматами, боеприпасами и средствами для поджога. В результате теракта погибло 149 человек, 609 получили ранения, один человек пропал без вести. Ущерб составил около шести млрд рублей.