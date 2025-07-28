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Устроивших теракт в «Крокусе» обучали в Турции

Участники группировки, устроившие теракт в концертном зале «Крокус сити холл», проживали и проходили обучение в Турции. Данная информация поступила на основе материалов уголовного дела.

Участники группировки проживали и обучались в Турции, указано в материалах дела.

Участники группировки, устроившие теракт в концертном зале «Крокус сити холл», проживали и проходили обучение в Турции. Данная информация поступила на основе материалов уголовного дела.

«Для координации деятельности между участниками террористической организации “Вилаят Хорасан” (входит в группировку “Исламское государство”, их деятельность запрещена в РФ) и ее руководителями, обеспечения жильем на территории Турецкой Республики», — указано в материалах. Их приводит ТАСС. По информации, в Турции участники группировки проходили обучение для осуществления терактов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года гражданами Таджикистана, которые тщательно готовились к нападению, вооружившись автоматами, боеприпасами и средствами для поджога. В результате теракта погибло 149 человек, 609 получили ранения, один человек пропал без вести. Ущерб составил около шести млрд рублей.