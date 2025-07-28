Исполнителей теракта в Крокусе курировали из-за рубежа: организаторы отправляли информацию в мессенджере

Организаторы теракта в «Крокус сити холле» находились за рубежом во время подготовки. Они нашли и завербовали четырех исполнителей. Преступники получали информацию с помощью чатов в Telegram, сообщает ТАСС.
По данным следствия, вербовка происходила с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года. Кураторы дали исполнителям задание, убедившись, что те «устойчиво придерживаются идеи» террористической группировки.
«Используя электронные программы мгновенного обмена сообщениями, в мессенджере Telegram и других [кураторы] предложили им [исполнителям] доказать свою преданность группировке путем дачи клятвы на верность лидеру террористической организации…» — говорится в материалах по делу.
Кроме того, согласно документам, один из исполнителей приезжал в «Крокус сити холл» на разведку. Это произошло за две недели до теракта.