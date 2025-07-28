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В Ташкенте задержали женщин, занимавшихся попрошайничеством с детьми. На «работу» их привозил муж одной из женщин

Vaib.uz (Узбекистан. 28 июля). В Шайхантахурском районе Ташкента, на пересечении улиц Себзор и Нурафшон, были задержаны две женщины, которые занимались попрошайничеством вместе со своими малолетними детьми.

Как выяснилось, обе женщины приехали из Самаркандской области и ранее работали на одном из пунктов приёма бытовых отходов. При этом они уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей за аналогичное поведение и даже привлекались к административной ответственности. Однако, несмотря на предупреждения, продолжили заниматься попрошайничеством.

Самое поразительное — это признание одной из задержанных.

«Меня предупреждали. Тогда я подумала, что больше так не поступлю. Но муж сам нас привёз сюда. Обещаю, что больше этим заниматься не будем. Попрошайничать не стану. Ставить под угрозу себя и других — это неправильно. Прошу прощения у всех, больше так делать не буду», — отметила она.

Правоохранительные органы подтвердили: муж одной из женщин действительно сознательно привозил семью на место «работы», вовлекая жену и детей в антисоциальное поведение.

«Я сам привозил жену сюда, чтобы она занималась попрошайничеством. Сожалею о своём поступке. С Божьей помощью, больше такого не повторится. Буду зарабатывать честным трудом. Прошу прощения у народа», — заявил мужчина.

В отношении всех участников были составлены административные протоколы по статье 188−3 Кодекса об административной ответственности (попрошайничество). Материалы дела направлены в суд.

Напоминаем: согласно законодательству Узбекистана, попрошайничество запрещено и влечёт за собой административную или уголовную ответственность. Особенно строго наказываются случаи вовлечения в это занятие несовершеннолетних.