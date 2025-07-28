В Ташкенте задержали женщин, занимавшихся попрошайничеством с детьми. На «работу» их привозил муж одной из женщин

«Меня предупреждали. Тогда я подумала, что больше так не поступлю. Но муж сам нас привёз сюда. Обещаю, что больше этим заниматься не будем. Попрошайничать не стану. Ставить под угрозу себя и других — это неправильно. Прошу прощения у всех, больше так делать не буду», — отметила она.