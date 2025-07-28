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Пассажирский лайнер приземлился в Махачкале после сигнала бедствия

Пассажирский самолет Embraer 190 подал сигнал о помощи во время полёта над Каспийским морем. Лайнер выполнял рейс из Ижевска в Махачкалу и приземлился в Дагестане.

Источник: Life.ru

После подачи сигнала воздушное судно заметили над полуостровом Бузачи в Казахстане. Оно двигалось в сторону Актау. Позже выяснили, что самолёт сел в Махачкале.

«Самолёт приземлился в Махачкале в 00:45 мск», — приводит комментарий авиационных служб «Интерфакс».

Ранее Life.ru рассказывал, как в Великобритании задержали пассажира, который угрожал взорвать самолёт из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа. Инцидент произошёл во время рейса авиакомпании EasyJet из Лондона в Глазго.

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