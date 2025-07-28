Пассажирский лайнер приземлился в Махачкале после сигнала бедствия

После подачи сигнала воздушное судно заметили над полуостровом Бузачи в Казахстане. Оно двигалось в сторону Актау. Позже выяснили, что самолёт сел в Махачкале.
«Самолёт приземлился в Махачкале в 00:45 мск», — приводит комментарий авиационных служб «Интерфакс».
Ранее Life.ru рассказывал, как в Великобритании задержали пассажира, который угрожал взорвать самолёт из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа. Инцидент произошёл во время рейса авиакомпании EasyJet из Лондона в Глазго.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше