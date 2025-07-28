Пожар в крупном ТРЦ произошел в Караганде

«По проспекту Бухар Жырау на третьем этаже ТРЦ в торговых помещениях по продаже детской одежды и игрушек произошел пожар. Оперативно прибывшие спасатели, не допустив распространения огня на другие бутики, в кратчайшее время ликвидировали пожар на площади 130 кв.м. До прибытия пожарных подразделении администрацией объекта было организовано эвакуация посетителей и персонала. В результате чего вышли на улицу около 250 человек. На месте пожара был создан штаб пожаротушения. Организовано бесперебойная подача воды. На тушение было поданы несколько водяных стволов», — сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям в понедельник.